Colócame al muchachito

Los resultados de la investigación de nepotismo que ha hecho este diario son escandalosos, no solo porque casi no hay político que no haya cometido la trastada de colocar a un pariente en el gobierno para que gane sumas colosales, sino porque son puestos que, en su mayoría, son puros inventos para allegar dinero al núcleo familiar.