Cómo quitarle votos a Biden y Harris

Apoyo la elección de Joe Biden y de Kamala Harris como presidente y vicepresidenta, respectivamente, de nuestro país. Segundo, dado que los americanos que vivimos en las islas de Puerto Rico no votamos en las presidenciales (otra razón para que votemos “Sí” en el plebiscito del 3 de noviembre), exhorto enérgicamente a los puertorriqueños que viven en los estados, sean demócratas, independientes o aún republicanos, a votar por Joe y Kamala.

Por otro lado, me preocupa que las estrategias que algunos asesores hispanos les han hecho a mis candidatos no solo no son acertadas, sino que, en algunos casos, podrían ser políticamente suicidas. El más reciente rumor es que Kamala pueda considerar a la alcaldesa saliente de San Juan para un rol en su campaña.

Carmen Yulín Cruz, pese a su profundo entendimiento de las políticas liberales del país del cual es parte y la notable valentía demostrada al enfrentarse a Trump en los medios nacionales como pocas figuras demócratas se atrevieron a hacer, cuenta con muy poco apoyo entre los puertorriqueños. Obtuvo los votos del 13% de sus correligionarios en las primarias locales; su apoyo entre todos los puertorriqueños debe estar en los “single digits”. Los puertorriqueños en Florida, que se nutren de las mismas fuentes noticiosas (incluido endi.com) que nosotros acá, deben pensar igual.

PUBLICIDAD

La incorporación de figuras públicas a las campañas presidenciales tiene el propósito de solidificar apoyos de grupos demográficos. La incorporación de la alcaldesa capitalina a la campaña de Kamala no le añadiría un solo voto puertorriqueño a la papeleta demócrata en el estado de Florida. Peor aún, probablemente le restaría votos, no solo por los mensajes negativos que tal reclutamiento generaría, sino porque demostraría un desconocimiento de los asesores de Kamala sobre la política puertorriqueña.

Por otra parte, todas las encuestas sobre los votantes puertorriqueños en Florida por muchos años han reflejado que en promedio un 78-81% apoyan la estadidad. Encuestas recientes en el noreste sugieren que los electores puertorriqueños en esa región también están reflejando apoyos robustos a la estadidad. Sin embargo, la mayoría de los asesores hispanos de Biden, muchos con vínculos históricos y financieros con fuerzas colonialistas en Puerto Rico, aconsejan a Biden que esconda sus sentimientos personales pro-estadidad y repita las “monsergas” colonialistas que han sugerido líderes pepedés en el pasado. ¡Sabrá Dios si alguno se atreve sugerirle a Biden o a Kamala que apoyen el invento de Nydia y “AOC” para sabotear el plebiscito que ya Puerto Rico autodeterminó celebrar el 3 de noviembre! Esos asesoramientos autodestructivos no ayudan en nada a atraer votos para el binomio Biden/Harris.

A pesar de que las encuestas colocan la papeleta demócrata cómodamente sobre la papeleta Trump/Pence, todavía hay tres debates presidenciales, un debate vicepresidencial y otras variables para que eso cambie. Por eso, la campaña Biden/Harris no debe dejar pasar oportunidad alguna para fortalecerse. Corregir los asesoramientos autodestructivos que desembocaron en la postura débil sobre la admisión de Puerto Rico sería una manera de asegurar el crítico estado de Florida con la supermayoría estadista entre los puertorriqueños entusiasmadamente votando demócrata.