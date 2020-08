Con corrupción no hay desarrollo

La corrupción corroe la institucionalidad, lleva al mal uso de los recursos públicos y a la ineficiencia. Los eventos recientes establecen claramente que el tema de la corrupción no es solo un problema de individuos que incumplen con las leyes, es un problema sistémico. La corrupción está insertada en la organización y el manejo del sistema de gobierno y su relación con el privado. Eso, sin embargo, no quiere decir que es solamente un problema del gobierno pues, en muchos casos, el sector privado ha sido parte y se ha beneficiado del sistema. Lo que pasó con la Ley 73 en el 2008 es algo que no podemos olvidar: la cantidad de cosas que se le agregaron contrarias a lo que el proyecto de ley tenía como objetivo. Estas adiciones debilitaron la ley y fueron el resultado de un esquema de corrupción que se hizo público posteriormente.

No toda la corrupción es ilegal. El uso de los “political influencers” en los equipos – los que dicen “yo llamo al Secretario X, al Legislador X o al Alcalde X y les consigo una cita” - es algo generalizado que abre las puertas a la corrupción. Las empresas que llegan a Puerto Rico y buscan “who can open doors for us” son parte de un entramado que termina en corrupción. El uso de estos “polítical influencers” como mínimo lleva a una ineficiente asignación de recursos. Tampoco es ilegal el otorgamiento de contratos de servicio a miembros del partido mayoritario de turno, que ocurre administración tras administración. De ahí los contratos a firmas que se incorporan a los pocos días de unas elecciones.

Por lo anterior es que seguir viendo la corrupción como actos individuales, y no como consecuencia de la manera como está organizado y funciona el sistema de manejo de lo público, no conduce a su solución. Las manifestaciones de agosto del 2019 lo vieron así, con nombre y apellido: Ricardo Rosselló. El resultado de las manifestaciones: ninguno. En el último año son muchos los ejemplos de que el problema ya está tan integrado al sistema de manejo de lo público que deja de ser una excepción. También es corrupción cuando un partido se apropia legalmente de las instituciones del Estado para sus propósitos. Casi se podría decir que, en casos como ese, el marco jurídico actual no solo no resuelve el problema, posiblemente lo agrava pues permite que se legisle para la captura del estado para propósitos políticos.

La evidencia es clarísima del efecto corrosivo de la corrupción. Por eso, resulta necesario un examen profundo de los procesos que rigen la relación entre el sector privado y el gobierno, así como la manera en que los organismos del gobierno utilizan los fondos, incluyendo a la Legislatura. No podemos depender del sistema político ni de la clase política para hacerlo, por razones obvias. Con el sistema actual, esa clase política es una clase privilegiada y no le conviene el cambio, la transparencia en los procesos y una más estricta supervisión de cómo se maneja lo público.

Los puertorriqueños tenemos que entender que el desarrollo no es solo aumentar el PNB, reconstruir la infraestructura o bajar el costo de energía. El desarrollo requiere reconstituir las instituciones del país de modo que evitemos que se repita lo que hemos sufrido por años. Le toca al sector empresarial y a la sociedad civil asumir el liderato en dicha restructuración del marco institucional.