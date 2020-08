Con inestabilidad política se nos va la vida

El desarrollo económico está estrechamente conectado a la estabilidad política. No hay que ser académico o analista para entender que la transparencia y confiabilidad en los procesos electorales no les pertenece a los partidos ni a los políticos, sino que es la esencia misma de la democracia de los pueblos.

Existen innumerables estudios que reafirman que altos grados de inestabilidad política están asociados a tasas más bajas de crecimiento económico. Pero basta con luchar a diario junto a un equipo de trabajo para sostener nuestra empresa y las familias que mantenemos, para saber que la crasa desconfianza que se ha creado en el sistema electoral menoscaba nuestro desarrollo económico. El domingo se quebrantó el derecho constitucional de miles de puertorriqueños y colapsó la credibilidad de un sistema, que en un momento fue modelo para la región. ¡Este desastre trascendió en las primeras planas a nivel global, y como dijo una amiga, viajamos el mundo sin montarnos en un avión!

La incertidumbre provocó que el sector privado, tanto local como internacional levantara las cejas y no podíamos salir de nuestro asombro. Ante la falta de transparencia, parecemos un país sin ley y orden, que vive o sobrevive de una calamidad a otra. Las excusas y los dedos acusatorios nos proyectan como un país incapaz, que no solo batalla para pagar una deuda colosal, sino que no saca los pies del plato, a pesar de su excelente industria manufacturera, su localización estratégica y del nivel envidiable de sus profesionales. Este nuevo escándalo nos mantiene bajo la sombra de la corrupción y la incompetencia, lo que resulta poco atractivo para la inversión.

Tras meses de cabildeo de diversos sectores, el gobierno anunció que el representante del presidente Donald Trump, en Puerto Rico, el contraalmirante Peter Brown, visitará la Isla la semana que viene, junto a una delegación de funcionarios de diversas agencias federales. El séquito viene en medio de este escándalo a inspeccionar instalaciones en varios puntos de la isla, para promover el traslado a Puerto Rico de compañías farmacéuticas y manufactureras de equipos médicos del extranjero. Hoy, Puerto Rico cuenta con 12 de las 20 compañías farmacéuticas de mayor rendimiento económico en el mundo. No existe en Estados Unidos una jurisdicción que tenga la densidad de producción manufacturera que tiene la Isla.

Convertirnos en el centro mundial de la manufactura farmacéutica no es un sueño descabellado sino una realidad factible y probada. De acuerdo al reciente estudio de la firma Boston Consulting, hecho público por este diario, si se ampliara la cadena logística de fármacos y dispositivos médicos en Puerto Rico podría allegar entre $1,500 millones y $4,500 millones en valor incremental, lo que se traduciría en entre 1,000 a 3,000 empleos tan pronto como en 2026. Esto representaría, además, entre $70 millones y $220 millones en nuevos recaudos al fisco cada año.

¿Estamos conscientes de que nos estamos jugando una gran oportunidad para echar hacia adelante a Puerto Rico? ¿Saben que es la oportunidad para salir del abismo económico y social en el que estamos sumergidos hace más de 13 años? ¿Se les olvidó que es fundamental la confianza en las instituciones para lograr un desarrollo económico y social sostenido que tanto necesita esta Isla?

A menos de 100 días para una elección general, vivimos esta crisis constitucional sin precedentes y esto es insostenible. Los que dedicamos la vida al desarrollo social y económico de la Isla, creando miles de empleos y manufacturando productos que compiten a nivel mundial, exigimos que se ponga la casa en orden, porque en esta ocasión, se nos va la vida.