Condominios: la implementación es tan crucial como la ley sustantiva

La histórica propuesta para una nueva Ley de Condominios está ante la consideración de la gobernadora de Puerto Rico. Por primera vez las juntas de directores van a tener que adoptar la convocatoria, notificación y votación electrónica para acuerdos del consejo de titulares durante declaraciones de emergencia decretadas por el gobierno de Puerto Rico o el gobierno de los Estados Unidos.

La Asociación de Titulares de Condominios se opuso a esta medida en su etapa de discusión por el efecto de la usurpación inconstitucional de los derechos del titular, al obligar al titular a renunciar al requisito de notificación de convocatoria - piedra angular del debido proceso de ley – para poder ejercer otro derecho constitucional y fundamental, que es el de votación.

Posterior a levantar esta preocupación el propio autor de la medida, el senador Miguel Romero Lugo, se comunicó con esta servidora para dialogar sobre estos hallazgos con la preocupación específica de proteger al titular. La medida en efecto fue enmendada, y satisfizo, desde un punto de vista del derecho sustantivo, las inquietudes esbozadas.

Si la gobernadora convierte la medida en ley, nos competería entonces reflexionar sobre los cambios que deberán adoptarse en los condominios para atemperarse a la adopción de diferentes medios tecnológicos de notificación para comunicarse con los titulares, incluyendo la notificación de documentos, convocatorias de asambleas y votación de forma remota. Hecho bien, este tipo de mecanismo no solo permitirá la toma de decisiones en medio de emergencias, sino que puede ser adoptado más ampliamente para que en efecto se logre aumentar la participación de los titulares en la toma de decisiones del condominio.

Ahora bien, las juntas de directores van a tener una responsabilidad grande para identificar y evaluar los mecanismos confiables para lograr que los derechos que la ley le provee al titular no se afecten en la etapa de implementación. Estos son algunos de los asuntos procesales críticos en que debemos fijarnos para que una ley que adopta cambios tecnológicos tan significativos sea ejecutada satisfactoriamente:

o Primeramente, hay que verificar que todo titular tenga acceso a la tecnología que se tiene la intención de usar;

o Al momento que se envía electrónicamente una convocatoria para una asamblea se tiene que conservar digitalmente la información remitida, remitirse en el tiempo requerido por ley, e igual de importante, darle acceso de esa constancia a todos los titulares;

o Justo antes de comenzar dicha asamblea virtual la junta de directores va a necesitar circular todo proxy o poder para esa asamblea de manera que todos los titulares los puedan examinar;

o La asamblea es el medio donde se promueve un intercambio de ideas, por lo que la asamblea virtual debe de poderse estructurar para que todos tengan oportunidad de presentar el “mocioneo” que muchas veces resulta en un mejor curso a seguir para esa comunidad;

o El voto del titular emitido electrónicamente, o en tiempo real virtualmente, debe de documentarse y proveer para que aquel voto en oposición pueda estar debidamente fundamentado, requisito legal para ejercer el derecho que tiene un titular a impugnar;

o De igual manera, el acta de dicha asamblea se debe de circular lo antes posible, pero no más tarde del tiempo que la ley le provee, a todos los titulares, y con la debida constancia de que así se logró;

o Cambios o comentarios al acta se podrán hacer electrónicamente con la misma plataforma, así asegurando que sea distribuida a todos los titulares, posiblemente logrando nuevas eficiencias;

o Y finalmente, en cumplimiento con la ley, toda documentación deberá estar accesible para todos los titulares - sin obstáculos o intermediarios.

Actualmente la Ley de Condominios permite notificaciones por correo electrónico en ciertas circunstancias. Sin embargo, el mecanismo de comunicación electrónica usado típicamente es de servicios gratuitos de cuentas de correo electrónico tales como Gmail, Hotmail y Yahoo, creado por el administrador del condominio o algún miembro de la junta de directores. Estos no ofrecen la confiabilidad ni objetividad en los procesos que se necesita para atemperar a los nuevos formatos electrónicos, digitales o algún programa para el almacenaje de dichos datos. Es decir, una cuenta de correo electrónico cuyo acceso es exclusivo de una persona, sea el administrador o un miembro de la junta de directores, y cuyos términos sabemos no son permanentes, no brinda la confiabilidad y garantías de rigor y transparencia para cumplir con la nueva ley.

La ley puede cambiar para incorporar el uso de tecnología con el propósito de facilitar la operación de un condominio, pero si no se implementa correctamente, el efecto puede ser detrimental para los derechos de los titulares. Esta responsabilidad de buscar la manera de implementar la tecnología va a recaer en las juntas de directores, las cuales están responsabilizadas de preservar los derechos de los titulares en beneficio de la comunidad.