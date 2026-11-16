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Carlos E. Díaz OlivoCarlos E. Díaz Olivo
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prima:Conformes con menos de lo que somos capaces

Hay que superar complejos, resentimientos y dejar de refugiarnos en un simulado orgullo boricua que esconde una inseguridad que nos lleva a descalificarnos por iniciativa propia, opina Carlos Díaz Olivo

16 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Hay que superar complejos, resentimientos y dejar de refugiarnos en un simulado orgullo boricua que esconde una inseguridad que nos lleva a descalificarnos por iniciativa propia, opina Carlos Díaz Olivo (nahira.montcourt@gfrmedia.com)

La tenencia de talentos y destrezas no se traduce, necesariamente, en éxito. Esto ocurre tanto en plano personal como en el colectivo. Hay personas brillantes, con inteligencia natural, que se quedan en la abstracción y sus ejecutorias no corresponden a su talento. De manera similar, hay pueblos con gente preparada y grandes recursos, pero nunca alcanzan su potencial máximo.

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ACERCA DEL AUTOR
Carlos E. Díaz Olivo

Carlos E. Díaz Olivo

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Carlos E. Díaz Olivo es CPA, abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Enseña los cursos de Contribuciones, Corporaciones, Organizaciones sin Fines de Lucro...
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