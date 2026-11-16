Opinión
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Conformes con menos de lo que somos capaces
Hay que superar complejos, resentimientos y dejar de refugiarnos en un simulado orgullo boricua que esconde una inseguridad que nos lleva a descalificarnos por iniciativa propia, opina Carlos Díaz Olivo
16 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
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