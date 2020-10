Contribuciones federales: razón insoslayable para votar NO

De las primeras cosas que se dieron cuenta los americanos al tomar a Puerto Rico en 1898 fue que no podíamos pagar contribuciones federales porque dejaríamos insolvente al gobierno local. Es una observación simple: un dólar que va al Tesoro federal es un dólar que no llega a la Hacienda local. Y si reteniendo todos los recaudos aquí el dinero no da, compartiéndolo con los federales daría para menos aún, sugiere la aritmética.