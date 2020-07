COVID-19: sin cuentos de camino

Por las próximas semanas, la situación del COVID-19 continuará su tendencia de aumento de casos, tanto a nivel mundial como en Estados Unidos y Puerto Rico. En el informe de situación #172 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se reportan más de 12 millones de casos y más de medio millón de muertes desde el 30 de diciembre de 2019. De este informe hay una verdad de la cual no podemos escapar, el 10 de julio de 2020 ha sido el día con más casos registrados en un solo día (228,102) desde el comienzo de la pandemia. No me refiero a un pico sino que este dato nos sugiere que aún no estamos en control del COVID-19.

En los Estados Unidos, hemos visto el acelerado crecimiento de casos en las últimas semanas, principalmente para estados del sur (Florida, Arizona y Texas). Hasta la fecha de este escrito, se habían registrado 3,106,931 casos y 132,855 muertes. Las proyecciones publicadas en la página de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) pronostican que para fin de julio las muertes pudieran estar entre 140,000 a 160,000. Expertos y líderes de salud pública han sido enfáticos en denunciar que la respuesta de Estados Unidos va en la dirección contraria a controlar la epidemia.

Desde la reapertura que se inició a finales de mayo en Puerto Rico, hemos estado viendo la tendencia de aumento de casos. Es esperado que aumentarán, pero la pregunta importante es ¿cómo saber si estamos en control de la epidemia en Puerto Rico? Recientemente, la OMS se ha pronunciado que el indicador que guíe la reapertura debe ser la tasa de positividad. Su recomendación es que debe estar por debajo del 5% para garantizar tener el control de la epidemia.

Datos publicados por el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico han mostrado la tendencia de este indicador desde el inicio de la epidemia. El doctor Rafael Irizarry ha compartido una figura donde muestra, con los datos de seis redes de laboratorios, que en abril se reflejó la tasa más alta en positividad (7.5%). Durante los meses de mayo a mediados de junio esa tasa se mantuvo cercana al 1%. Sin embargo, esa tasa para finales de junio fue de 2.5%.

Esta semana el doctor Juan Carlos Reyes, miembro del Task Force médico que asesora a la gobernadora, indicó que la tasa de positividad es mayor a 5%. Se trata de dato que no puede pasar desapercibido. En pocas semanas el aumento ha sido significativo y nos debe poner en alerta. No es tiempo de evaluar si continuamos con las próximas fases de la reapertura. Es momento de detener la próxima fase, reducir el flujo de pasajeros y evaluar si hay que retroceder a la fase anterior. Sin cuentos de camino.

Aunque es cierto que la tasa de hospitalizaciones se mantiene dentro de un nivel de seguridad (para evitar el colapso del sistema de hospitales), ese no debe ser el indicador con mayor peso para decidir si se deben hacer cambios en el plan de reapertura. Debemos ejercer la mejor salud pública posible, bajo el norte de la prevención. La tasa de positividad debe guiar nuestro próximo paso. No nos puede suceder como otros estados o jurisdicciones estadounidenses donde en pocas semanas su capacidad hospitalaria no garantiza servicios para la población. Los salubristas insistimos en la frase del doctor Johnny Rullán (EPD): “Una onza de prevención vale más que una libra de cura y que una tonelada de rehabilitación”.