Crisis política: acabar con el personalismo

Ante una crisis política se pueden asumir varias posturas. Hay quien piensa que lo más importante es fijar la responsabilidad moral de los individuos involucrados para así atribuirle culpa a quien actuó con maldad o descuido y reconocer el mérito de quien intentó evitar o reparar el daño provocado. Esta postura tiene mucho mérito porque corresponde a la intuición moral de las personas y al funcionamiento de los tribunales, que tienen que enfrentarse a casos particulares de personas que cumplieron o no su deber. Digamos que esta es la postura personalista ante la crisis.

Sin embargo, no es la única manera de entender una crisis. Hay quien piensa que las crisis son problemas sistémicos, estructurales, que surgen porque las instituciones sociales, económicas y políticas permiten o fomentan conductas antisociales que socavan el funcionamiento de la sociedad. La postura que asumimos ante la crisis debe enfocarse en mejorar las instituciones para que a los buenos no les dé tanto trabajo hacer el bien y a los malos no se les haga tan fácil salirse con la suya. Esta es la postura estructural ante la crisis, porque, aunque no ignora la culpa o el mérito de individuo, prefiere enfocarse en soluciones institucionales que fomenten conductas pro-sociales, al margen de posturass viciadas o deficientes.

La crisis primarista de las últimas semanas da razones tanto a los que favorecen la postura personalista como a los que apoyan la postura institucional. Ciertamente hay mucha culpa que repartir, negligencia, oportunismo, deshonestidad e hipocresía y la intuición moral reclama que se haga responsable a los que entorpecieron el trámite democrático. Pero me preocupa que la intuición moral que busca atribuir culpa no deje lugar a una visión estructural que busque reformas más abarcadoras.

Existen muchos modelos de sistema electoral democrático. Todos aspiran a ideales similares: buscan representar adecuadamente las preferencias de los ciudadanos, imponer responsabilidad a los políticos electos por sus promesas y conducta y mantener cierta estabilidad de una a otra administración. Ningún sistema electoral cumple cabalmente con todos esos ideales —todos tienen defectos y méritos— pero hay maneras de hacer que los sistemas sean más robustos y resistentes a la corrupción y reformas que favorecen la renovación de voces en el discurso político.

El problema principal del sistema electoral puertorriqueño es el personalismo. Nos parece normal, por ejemplo, que la presidencia del partido esté en manos del gobernador o el presidente de una de las cámaras. Nos parece normal porque pensamos que lo único que necesita el país es una persona intachable que nos saque de la penosa condición en la que nos encontramos.

El sistema primarista fomenta ese personalismo porque enfoca la discusión política en la persona y personalidad del líder y no en la discusión del programa político del partido. Votamos por quién vamos a elegir y no por qué programa va a implementar. Una alternativa al personalismo primarista separaría el liderato de los partidos de los cargos políticos y pondría la maquinaria del partido en manos de comités de militantes que no ocuparan presentemente un puesto en el gobierno. Favorecería también la adopción de plataformas de partido independientemente del liderato electo, para así atar a los políticos electos a un proyecto institucional. En efecto, eliminaría el mesianismo presente y lo sustituiría por un proceso menos apasionado, pero más sobrio.

Un partido fuerte representa una alternativa coherente para los votantes y no es presa fácil de líderes oportunistas, también corre el riesgo de excluir otras voces del discurso político. El sistema electoral puertorriqueño tiende a reducir la opción ciudadana a dos partidos principales. No es sólo por colusión —aunque el cartelismo importa—si no por la manera en la que se elige la mayoría de los puestos y por el beneficio electoral que otorga la incumbencia.

Salvo que se proponga una reforma constitucional (y ya vimos en qué quedó la propuesta de unicameralidad hace algunos años) debemos pensar en las oportunidades de debate dentro de los partidos y en la centralidad de la plataforma sobre el candidato. Acabar con el personalismo es el primer paso para reconstruir las instituciones del país.