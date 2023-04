Cuando un testigo “se vira”

Había decidido tomar unas vacaciones sobre el tema de los tribunales, pero es que no puedo. Apenas miro las páginas de este diario siempre hay una noticia que me llama la atención y hace que me pregunte si la mayoría de los lectores sabrán exactamente de lo que se habla. Por ejemplo, se está celebrando un juicio y de momento el testigo de la fiscalía “se vira”, es decir, decide dejar de declarar como había convenido antes. Le sobreviene una amnesia muy audaz y a las preguntas del fiscal aparece el festival de los “no sé” y “no recuerdo”, hasta que, finalmente, acepta que, contrario a lo convenido previamente con el Departamento de Justicia, ha decidido no declarar. Así, como quien decide cambiarse el par de zapatos apretados que llevaba puestos por unos más anchos y cómodos, que utilizará sin duda para caminar hasta la prisión. Y esa renuencia del testigo a declarar en juicio es música para el oído de cualquier abogado de defensa porque sabe que ese era el testigo estrella en contra de su cliente y serán los fiscales quienes tendrán que caminar ahora con zapatos apretados y sobre arenas movedizas.

En el caso de Guayama, de nada le ha valido a la defensa que el testigo de cargo se haya virado. Por tratarse de un testigo “no disponible” (porque se ha negado a declarar en el juicio), su virazón se endereza con la grabación de la vista preliminar, escribe Hiram Sánchez Martínez. (Shutterstock)

El fiscal, tratando de reponerse del trastazo, se vuelve hacia la jueza y le dice: “Vuestro honor —que con esa distinción y gracia es que los abogados se dirigen a los/las jueces— que se declare a este testigo como ‘no disponible’ y se admita el testimonio que ofreció en la vista preliminar”. La jueza, que conoce bien su trabajo, no se lleva las manos a la cabeza para preguntarse: “¿Y ahora qué hago?”, sino que dice de inmediato que se reserva el fallo, que es una forma elegante de decir que suspende el caso para tener la oportunidad de estudiar a fondo el asunto. Y así, luego de estudiarlo, hace unos días decide a favor de los fiscales.

¿Y qué es lo que tenía que estudiar? ¿Qué es lo que tenemos que entender como legos (como personas que carecemos de conocimientos de Derecho)? Pues nada complicado, pero que requiere que ella escuchara la grabación del testimonio de ese testigo en la vista preliminar para determinar si el abogado del acusado había tenido una oportunidad razonable de contrainterrogar al testigo en aquella etapa. Esta norma la estableció el Tribunal Supremo hace treinta años. Les digo.

Un agente de la policía montó una vigilancia en un lugar de Guayama que resultó en el arresto y acusación de un individuo por infracción de la Ley de Sustancias Controladas. En la vista inicial para determinar causa probable para su arresto (la tan mencionada Regla 6), el abogado de defensa y el propio agente grabaron, con sus grabadoras personales portátiles, el testimonio de este policía que lo vio todo y que fue determinante para que se ordenara el arresto. Tres semanas después, faltando solo cinco días para celebrarse la vista preliminar, mataron a tiros al policía testigo. Se conjeturó que su muerte estaba relacionada con el caso, como mecanismo para impedir que el policía declarara, pero no recuerdo si eso llegó a esclarecerse.

La vista preliminar es una vista adversativa en la que se determina si existe la probabilidad de que se hubiere cometido un delito y la probabilidad de que el hombre arrestado fue quien lo cometió. Si existen ambas probabilidades, el fiscal puede presentar una acusación y llevar al acusado a un juicio. En el caso de Guayama del que les hablo, se presentó la grabación del testimonio del policía en la vista preliminar y el tribunal la admitió. El Tribunal Supremo confirmó esa decisión. Resolvió que cuando un testigo no está disponible para declarar en una vista o juicio, se puede utilizar como prueba lo declarado anteriormente por ese testigo en otra vista siempre y cuando la parte contra quien se presenta —aquí el acusado— hubiese tenido una oportunidad razonable de contrainterrogar a ese testigo durante el testimonio anterior (no si efectivamente lo contrainterrogó). Y no estar disponible no es haberse muerto, sino que el testigo no puede o no quiere declarar.

Por lo tanto, en el caso de ahora, la jueza tuvo que escuchar la grabación oficial de la vista preliminar que conserva el tribunal para cerciorarse de que el acusado tuvo esa oportunidad de contrainterrogar al testigo que ahora no quiere declarar. Y como la jueza determinó que sí —que el acusado había tenido esa oportunidad y la ejerció— su testimonio grabado sustituye a su testimonio en juicio. De nada le ha valido a la defensa que el testigo de cargo se haya virado. Por tratarse de un testigo “no disponible” (porque se ha negado a declarar en el juicio), su virazón se endereza con la grabación de la vista preliminar.

