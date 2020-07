De aniversarios

Pasan, pero antes se esperan y a veces sin la alegría necesaria. Y ahí están siempre, en el calendario, y la alegría se encuentra también a veces no en el número que la fecha recuerda, sino en lo que se ha hecho mientras el tiempo se agolpaba en el corazón.

Ellos siempre llegan. Cumpleaños, aniversarios, conmemoraciones. Y no hay que olvidarlos, aunque esas cifras que se anuncien delaten que no se ha hecho el esfuerzo que se debía haber hecho, personal o colectivamente.

¿Cómo se celebra entonces una nación, una isla que cumple un aniversario más con problemas notables?

La nación no es un infante, no se transforma el día con un bizcocho de su superhéroe favorito ni con una piñata llena de juguetes y dulces y sorpresas. No es una fiesta de marquesina la que compondrá las cosas.

Esta fecha siempre ha sido catálogo de emociones y recriminaciones, de sentencias, de preguntas y respuestas inconclusas y alguna angustia.

PUBLICIDAD

Es laborada y elaborada su tradicional celebración, aunque no este año por otras penas mayores. Siempre se concretaba una parada y los uniformes recordaban los pactos sufridos, las guerras en las que los antepasados dieron la vida. Y no faltaba la música y los discursos y el júbilo de algunos y el llanto del recuerdo de otros.

Como todo día marcado para una celebración, reinaba la ansiedad y los cuestionamientos eternos, el “dónde estábamos” y el “dónde estamos”.

Este año todo el mundo está en lo suyo. Todo resulta más complicado, pero siguen intentando. Quizás, quizás un “pool party” que aleje el calor, los sándwiches de mezcla, y luego meterse en el aire acondicionado a ver cable.

Pero, eso sí, los regalos siguen llegando. No pueden faltar, eso es lo que se espera.

Y la isla - grande cuando quiere y joven cuando le conviene – tiene experiencia en estas lides. Ya no son camioncitos de juguete ni libretas ni libros para colorear. Hace tiempo que pasó esa etapa.

Siempre espera la isla, y siempre le llega, el certificado de regalo de un tío feliz.