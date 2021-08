¿De cuál bloqueo hablan los socios de la dictadura cubana?

El pasado 23 de julio, más de 400 políticos, artistas e intelectuales – sin explicar quién lo pagó– publicaron el que debe ser el más costoso aviso de la prensa mundial, toda una página, con un gran titular: “Let Cuba Live” (que puede traducirse como “Dejen vivir a Cuba”), en The New York Times. El contenido: una carta dirigida al presidente Joe Biden.