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prima:De las carpetas a la lista: la persecución que se repite

Urge crear un muro de contención que ayude a impedir que mañana la persecución alcance a otros grupos étnicos, políticos o a cualquier colectivo que desagrade a los gobiernos, opina Roberto Carrasquillo

20 de octubre de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Las detenciones y los traslados de migrantes desde Puerto Rico han provocado denuncias, incluso por el arresto de personas con documentación que acreditaba su permanencia legal, indica Roberto Carrasquillo. (Erin Hooley)

Una lista puede parecer un documento inofensivo. Hasta que contiene los nombres, las direcciones y los teléfonos de personas a quienes el poder público ha decidido perseguir. Puerto Rico conoce esa historia. La pregunta es cuánto aprendimos de ella.

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