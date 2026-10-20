Opinión
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De las carpetas a la lista: la persecución que se repite
Urge crear un muro de contención que ayude a impedir que mañana la persecución alcance a otros grupos étnicos, políticos o a cualquier colectivo que desagrade a los gobiernos, opina Roberto Carrasquillo
20 de octubre de 2026 - 9:00 PM
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