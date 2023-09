De los niños ni hablamos

Hice el anuncio oficial durante la tradicional llamada con mis hermanos. En la familia acostumbramos videollamarnos cada domingo para contarnos cómo ha ido la semana. Es una costumbre que, desde la muerte de mi madre, nos pone al tanto de nuestros temas cotidianos y de los urgentes.

Mi inminente menopausia estaba entre uno y otro.

En la pantalla de Zoom aparecía mi hermana mayor, siempre atenta a cuidar de nosotros y en el otro recuadro estaba mi hermano, el único hombre y que por cuestiones de tradición popular cumplía con el papel masculino y protector.

-”El doctor dijo que tengo la menopausia”, anuncié como-no-queriendo, pero con la única intención de dar una respuesta a los ires y venires médicos de las últimas semanas.

-”¿Estás segura?, replicó mi hermana.

Ahí vamos, pensé.

Esta interrogante se había repetido mucho en los últimos tiempos. ‘Estar segura’, como si algo fatídico estuviera pasando, como si el diagnóstico pudiera ser erróneo y como si fuera a librarme de alguna calamidad.

-”Al menos eso dicen los estudios”, dije con la voz medio temblorosa como si de una enfermedad fatal se tratara.

-”Awww no”, replicó mi hermano con un lamento profundo. “Así que definitivamente ya no vamos a tener una niña en la familia”.

Silencio.

El comentario me golpeó directito en el centro del pecho. Su expresión era de auténtica desilusión. Parecía una respuesta natural ante la imposibilidad de una mujer -en este caso yo- de tener otro hijo (o hija).

Era como si solo en ese preciso momento (aunque llevara meses sin ovular) se hubiera extinguido la esperanza de que llegara una fémina más a una familia en la que prevalecían los chicos -dos sobrinos que rondan casi los 30. Era como si la estirpe familiar estuviera a punto de apagarse. Como si fuéramos una escena digna de la novela “Como agua para chocolate”. A estas alturas, y siendo yo la menor, parecía que era la única que podía cumplir con esa difícil misión.

No importaba pues que tuviera una familia “moderna”, que viviera en Miami, que fuera profesional y emancipada, mujer fuerte y empoderada, que estuviera casi llegando a los 50 (aunque me viera de 30), ni que hubiera dejado claro hace años que una nueva maternidad no estaba entre mis intenciones. En realidad no importaba lo que era ni lo que había sido hasta ese momento, importaba en lo que estaba a punto de convertirme.

A pesar de lo arcaico de la situación, me quedé muda ante el comentario. No supe responder y un “no digas tonterías” de mi hermana, cerró el tema.

Colgué la llamada y tuve que reconocer que me embargaba una tristeza profunda.

Dos lágrimas se me rodaron. Había un punto en el que mi hermano tenía razón: ya no sería madre. Comencé a sollozar con rabia.

No sabía por qué me afectaba tanto: la maternidad nunca había sido mi sueño. Me había casado y había decidido tener un hijo a los casi cuarenta. Y aunque no me arrepentía, no representaba ninguna realización personal, ni formaba parte de mis fantasías infantiles, ni siquiera había sido EL momento más feliz de mi vida.

Me bastaba con este vástago para saber que la maternidad me sentaba bien. Había sido, sí, una gran experiencia. Una forma de conocerme desde fuera y de expandir mis límites. De conocer el amor y la paciencia en niveles inauditos. Aún así, siempre había considerado mi condición de mujer, por encima de la de madre.

“ Tenía claro que no quería ningún hijo más pero quería, quizá, tener abierta la posibilidad de arrepentirme. Toda la desilusión contenida en ese suspiro de mi hermano representaba, aunque quisiera negarlo, un profundo desencanto de mí para mí. ” Jossette Rivera

La menopausia (y mi recién adquirida infertilidad) me estaban quitando algo más: el sentido.

Y yo quería sentir que mi cuerpo seguía “funcionando”. Quería saber que seguiría siendo atractiva y deseable. Quería garantizar que mi vida no estaba por concluir y que tenía mucha más historia por contar. Quería convencerme que lo que la sociedad me había enseñado no era cierto y tenía todavía mucho camino por delante. Quería saber que existía. Quería seguir estando viva…

---

Sobre la autora: Jossette Rivera es periodista. Durante su carrera ha sido reportera y editora. Experta en modas y tendencias. Puedes seguirla en sus redes como @jossetterivera. Lee sus columnas todos los lunes y sábados en la sección de Estilos de Vida.