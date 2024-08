Recuerdo que en algún punto de mi paso por el Colegio San Ignacio leí “The Catcher in the Rye,” novela que en 1951 catapultó al estrellato al entonces joven, desconocido y siempre ermitaño J. D. Salinger. “The Catcher in the Rye” trata sobre la crisis existencial de un joven adolescente de 16 años que se fuga de la escuela y va a parar a la ciudad de Nueva York, donde pasa varios días deambulando por Manhattan, buscándole un propósito a su vida.