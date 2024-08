Frustrado por los desplantes que sufrió a manos del entonces presidente George Washington, John Adams, vicepresidente de ese gobierno, le confesó a su esposa Abigail en carta del 19 de diciembre de 1793, que “la vicepresidencia es la posición más insignificante jamás concebida por la imaginación del hombre”. (Véase “Letters of John Adams Addressed to His Wife” (1841), p. 133.)