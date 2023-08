Del cine a la realidad: tomemos acción contra el abuso y la explotación de menores

Cuando me enteré del estreno de la película “The Sound of Freedom” en Puerto Rico, supe que debía verla. Plantea una realidad cruda que no es un secreto para nadie. La violencia contra la niñez y juventud, en todas sus formas, sigue presente y urge luchar en su contra. Sin embargo, invitar a la gente a ver la película no es lo único que se puede hacer. Es necesario pasar de la reflexión a la acción concreta, de la indignación por la película a tomar iniciativa, apoyando a las organizaciones que trabajan para garantizar una vida libre de violencia contra la niñez.