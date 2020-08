Desastroso comienzo de clases

Recientemente leía cuán desastroso fue el intento del comienzo de clases hace unos días. El pasado lunes se suponía que nuestros chicos y chicas, estudiantes de nuestro sistema público de educación, comenzaran sus clases de manera virtual.

Ante el riesgo de contagio por la pandemia de COVID-19, el secretario de Educación, Eligio Hernández, junto al de Salud, Lorenzo González, había adelantado que los niños no podrían regresar a los salones de clase, hasta por lo menos septiembre. Ante eso, el curso escolar debía comenzar en agosto, pero de forma virtual y no presencial.

Desde joven aprendí el refrán que dice “vísteme lento que tengo prisa”. La vida me ha enseñado que es mejor tomarse más tiempo, si es necesario, para que el resultado sea el esperado.

Me parece que, en demasiadas ocasiones, esta administración anuncia buenas iniciativas pero, al intentar ponerlas en práctica, los resultados prueban que el anuncio fue a destiempo.

Un ejemplo de esas ocasiones es el asunto de nuestra educación pública. La educación de nuestros niños se ha visto afectada por demasiados factores fuera del control de nuestro gobierno. Ejemplos son el huracán María, los terremotos, las lluvias y ahora el coronavirus. Teniendo eso en mente, este semestre escolar debió comenzar cuando el gobierno pudiera garantizar que todos los factores habían sido atendidos. Es obvio que la alternativa de la educación a distancia no estaba lista.

Hace unas semanas, varias personas, incluyendo a esta servidora, resaltaban la realidad de que en Puerto Rico muchos hogares no tienen las herramientas necesarias para asegurar una educación a distancia para sus hijos. Por un lado, muchos no tienen acceso a la tecnología por no tener servicio de internet o por no tener el equipo necesario, como computadoras y tabletas.

Ante esta realidad, el Departamento de Educación (DE) se comprometió a repartir computadoras a nuestros niños. Sin embargo, el compromiso del secretario de Educación de entregar computadoras a los casi 300 mil estudiantes se ha visto afectado por diferentes factores, a tal punto, que hace dos días tuvo que aceptar que solo se han entregado 600 computadoras y que el proceso de entrega terminará en noviembre de este año.

A esta situación le tenemos que añadir que el lunes, cuando se suponía que comenzaran las clases, por lo que alegaron son problemas de seguridad en el sistema tecnológico, el DE se vio obligado a atrasar el acceso a la plataforma para la educación a distancia. Sin embargo, la compañía aclaró que la razón para dicho atraso no fue un problema de seguridad, como alegara el DE, sino uno interno.

La realidad es que, más importante que la razón para tal atraso, lo inaceptable es que el anuncio del comienzo de las clases fue a destiempo.

Estos y otros factores demuestran que el DE no está listo para garantizar el derecho de nuestros chicos a su educación. Exhorto a los responsables de esto a anunciar un comienzo de clases cuando, en efecto, todo esté listo, aun cuando signifique atrasarlo un poco. Nuestros niños no merecen menos.