¿Desnacionalización como descolonización?

Hubo un largo trecho en la historia de occidente en el cual se exigía una explicación coherente de los fenómenos humanos. En el Derecho Político, las modernas teorías del Contrato Social consideraron imprescindible requerir la legitimidad a la legalidad.

Hace más de dos mil años, el pensamiento humano fue capaz de discernir entre la sustancia y el accidente, entre la esencia y lo accesorio- a separar el grano de la paja-, ejercicio este, por lo visto menoscabado en estos tiempos.

El accidente es aquello de carácter contingente, o sea lo que no es parte de su esencia. Y contrario a esta, (la esencia) puede prescindir de él, (el accidente), sin dejar de ser o aniquilarse.

Una nación es una construcción natural: es el precipitado, la argamasa de generaciones sucesivas que han coagulado un carácter y una personalidad propia.

La nación es una categoría sico-sociológica que se define a través del concepto nacionalidad. A diferencia de la nacionalidad, la ciudadanía es una categoría político-jurídica. La ciudadanía es un vínculo jurídico-político entre el individuo y el estado.

A diferencia de un estado, una nación no requiere como elemento, de territorio ni de soberanía (Ej: nación judía hasta 1948, nación kurda).

La política puertorriqueña encierra un gran contrasentido: La ciudadanía es considerada un icono, en cambio la soberanía es atendida como una trivialidad, como algo marginal, accesorio, e incluso prescindible.

Un proceso de descolonización no es otra que la búsqueda de soberanía. (Mi profesor de Teoría del Estado, Rafael Garzaro, se vio obligado a retitular su libro: Puerto Rico, una nación en búsqueda de estado, con el título más sugestivo y explícito, Puerto Rico: colonia de Estados Unidos; para evitar malos entendidos. En su caso, la interpretación de estado que implica nación soberana por el término equívoco de estado (en rigor provincias) de la nación norteamericana.

Conviene resaltar que la teoría política democrática establece la existencia de límites a la regla de la mayoría: El problema se plantea por lo general con la pregunta: ¿El principio de mayoría tiene validez absoluta? ¿Es válido en cualquier caso?

Por ejemplo, en la Federación de Estados Unidos de Norteamérica no está permitida la secesión de un estado, aún con el voto mayoritario de los ciudadanos del estado en cuestión.

En principio, destaca la doctrina el carácter eminentemente técnico-procesal, y no axiológico-valorativo de la regla de mayoría. Asimismo, distingue entre lo que está sujeto a opinión y lo que no lo está: Entre lo negociable y lo que no lo es. Consiguientemente, los valores, los principios, los postulados éticos y los derechos fundamentales, es materia no sujeta a opinión y por ende no negociable y no sujeta a la regla de la mayoría.

“[E]ntre los límites subjetivos en la aplicación de la regla de mayoría se cuenta el que se deriva de lo que […] puede llamarse el éthos de un pueblo: hábitos, costumbres, lengua y tradiciones. Esto se evidencia en el caso de las minorías étnicas que, precisamente en su calidad de minoría, serían las eternas perdedoras si el principio de la mayoría se adoptara rígidamente”. (Norberto Bobbio, Teoría general de la política, Ed. Trotta, Madrid, 2003, P. 462-489).

“Es pues el pueblo como tal, y no cada una de las personas que lo constituyen, el que posee el derecho de autodeterminación, y los efectos de esta decisión se hacen sentir a la vez tanto en la colectividad en cuanto tal como en cada uno de sus miembros.

La autodeterminación aparece así no sólo como un derecho humano… Ni siquiera como un derecho humano fundamental… Sino como un derecho humano colectivo cuyo sujeto directo e inmediato es el Pueblo en cuanto colectividad”. (José A. Obieta Chalbaud, El derecho de autodeterminación de los pueblos, Ed. Universidad de Deusto, Bilbao, 1980, P. 89).

“La teoría constitucional sobre la cual se basa el gobierno de los Estados Unidos no es una simple teoría mayoritaria. La Constitución y particularmente el “Bill of Rights” está destinada a proteger a los ciudadanos individualmente y en grupo, contra ciertas decisiones que podría querer tomar una mayoría de ciudadanos aun cuando esa mayoría actúe siguiendo lo que para ella es el interés general o común. (Ronald Dworkin, Los derechos en serio, Ed. Ariel, Barcelona, 1984, P. 211).

La descolonización de Puerto Rico no puede concebirse como desnacionalización, es decir asimilación.

¿Cabría a una determinada generación el derecho a disolver una nación? A diferencia de los individuos, las naciones no se suicidan.