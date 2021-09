Destinee Hooker Washington: a revisar normas deportivas

No soy atleta ni jugadora de voleibol. Simplemente soy mujer y médico, por lo que me sorprende y me indigna la decisión de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) al no permitir sustituir a la jugadora refuerzo Destinee Hooker Washington por estar en gestación, ya que “el embarazo no es una lesión”. En eso estoy de acuerdo, el embarazo no es una lesión, aunque sea de alto riesgo.