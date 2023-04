Día Internacional de la Madre Tierra: Soñadores jóvenes y viejos

En Puerto Rico, las luchas y discusiones ambientales a través de la historia han creado una gran unión entre comunidades y destacado la identidad puertorriqueña. Las luchas en contra del mal manejo de nuestros recursos naturales y los esfuerzos de conservación de la Isla han perdurado durante todos los acontecimientos vividos como país. A pesar de que el activismo ambiental no nace de circunstancias agradables, siempre podemos encontrar la solidaridad, el respeto y bondad que existen entre comunidades de Puerto Rico.

Adriana G. Villanueva Cruz en labores de recolección de maderas. (Suministrada)

Como estudiante de Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico, mi preparación académica y profesional siempre ha contado con líderes e investigadores que inspiran entornos llenos de estos valores tan necesarios. Como investigadora ambiental, el trabajo dinámico y extracurricular me ha dado la gran oportunidad de aportar mi granito de arena a la conservación, investigación y desarrollo sustentable en la Isla.

Mi primera experiencia investigativa fue situada en las maravillosas montañas caribeñas del Bosque Nacional El Yunque. Durante esta investigación pude conectar con diferentes personas que aportan diariamente a la ciencia para mejorar y disminuir el impacto ambiental del ser humano en los ecosistemas. Esta experiencia me dio el primer vistazo a lo que se puede lograr con el trabajo en equipo y el talento inmenso que existen en cada rincón de Puerto Rico.

También, he tenido la oportunidad de colaborar con organizaciones como el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, Scuba Dogs Society y, recientemente, Chelonia. Cada una de estas organizaciones están llenas de personas apasionadas, con el deseo de mejorar el entorno alrededor y de educar sobre la conservación de la preciada flora y fauna para que podamos vivir de una manera más sana.

Además, hace unos meses me uní a la asociación estudiantil Sociedad Eco-Ambiental con la esperanza de poder aportar al bienestar social, especialmente a la comunidad estudiantil. El recorrido que he tenido me ha mostrado que frecuentemente reincidimos en la narrativa pesimista sobre lo que consideramos el típico ambientalista, en vez de comprender la importancia de solucionar las problemáticas ambientales que tanto nos pueden afectar.

Mi caminar como estudiante me ha enseñado que los grandes proyectos nunca surgen cuando existen visiones individualistas. En cambio, se logran con la instrucción y el apoyo de soñadores jóvenes y viejos; catedráticos y aprendices; mujeres y hombres que se atreven a crear cambios a diario. El ambiente necesita más gente que les defienda las playas a los tinglares, que le limpie los ríos a los camarones, que ayude a sanar los bosques deforestados … Ojalá esto llegue a los ojos de soñadores igual que yo, que se atrevan a trabajar por un mejor ambiente.

