Doble crimen en la calle Loíza: ¿Romero, qué tú haces?

Regresaba de correr por las montañas de Jájome para decirle un hasta luego a este archipiélago donde he vivido la mayoría de mis años. Al llegar a casa, inspirada por la belleza del campo, cometí el error de conocer de inmediato las noticias del día. Un doble crimen en la calle Loíza encabezaba los titulares. Al momento sentí una cachetada que hizo esfumar el gozo que traía y me recordó una de las razones por las que me mudo pronto de mi hermoso país. Aun me retumba el grito del joven que le grita a “su amiga” ante algo que él entiende que es incorrecto y que por su tono de voz podemos intuir que no puede creer lo que ven sus ojos. “Ana, ¿qué tú haces?”, pregunta el individuo. Entonces se escucha el sonido de un disparo.