He recibido cientos de llamadas y mensajes en los últimos días de buenos puertorriqueños que no saben cómo votar en estas elecciones. Siempre he promovido y luchado dentro de un centro amplio que es más pragmático que ideológico, menos pasional y más racional, y ciertamente más moderado. Un centro que sabe que por el bien de Puerto Rico hay que escuchar a todos, filtrar las buenas ideas y desarrollar programas que construyan y no destruyan. Me duele ver la ausencia de ese centro.