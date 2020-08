¿Dónde están nuestras prioridades como pueblo?

A finales de mayo, cuando ya se perfilaba que habría una apertura masiva en la economía, le dije a un amigo, sin ser yo salubrista ni clarividente: “verás que en agosto, cuando vayan a comenzar las clases, los contagios se habrán disparado por los desarreglos del verano y nos encerrarán de nuevo”. Hice ese comentario como una persona normal de la comunidad que, observando cómo nos comportamos usualmente, sabe que el verano es un tiempo de ocio, especialmente en julio, que se gasta y se festeja a manos llenas y que en agosto se ven las consecuencias de cómo disfrutamos nuestras merecidas vacaciones. Ese comportamiento no tiene que ver con el COVID-19, sino con nuestra conducta social. Quienes tienen acceso a los datos podrían haber estimado cuándo se consumen más ciertos bienes y servicios, cuándo se exhiben más ciertas conductas de riesgo.

Ah, pero nos dieron permiso para darnos un “chapuzón en la playa”. Sin eso no hay verano en Puerto Rico. En realidad, no es ese el problema. Es que ese chapuzón en muchos casos va acompañado de aglomeramiento social, de bebidas alcohólicas y de la pérdida de inhibiciones.

Resulta que, al llegar agosto, cuando comienza el año escolar y los niños y universitarios vuelven a sus estudios, los trabajadores a sus puestos, los contagios habían aumentado. El pueblo está enfermo, hay gente muriendo por COVID-19 y me atrevería a decir que por otras razones indirectas pero relacionadas a la difícil situación que vivimos. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Acaso un pueblo enfermo puede mover la economía? ¿Acaso una fuerza laboral futura puede encauzar el país sin educación de calidad en el presente?

La palabra prioridad, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (2020) significa “anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden”. Siempre se ha dicho que la salud, la educación y la seguridad son anteriores a otros aspectos. ¿Lo hemos demostrado con nuestras decisiones personales y colectivas?

Como educadora, quiero detenerme en ese aspecto. Vivimos tal vez la crisis más retadora de nuestra historia. Existen desastres económico, moral, natural y alguno otro que se pueda quedar. Sin embargo, la vida nos da una oportunidad irrepetible de aprovechar este momento único para desaprender malos hábitos y aprender lo que nos falta para ser mejores seres humanos y ciudadanos. Solo tomaré tres aspectos: el espiritual, el social y el económico.

Espiritual - En el aspecto espiritual, independientemente de su creencia, es momento para cultivar el interior. Esa área que muchas veces olvidamos por preocuparnos desesperadamente por lo externo y lo que ven los demás. Piensen solo por un momento si en estos meses de pandemia a nosotras las damas nos han durado más los cosméticos, por ejemplo, o los hemos necesitado menos. Nuestros cabellos han tenido que lucirse al natural, sin plancha, ni tinte. Sin embargo, nuestra alma, nuestro espíritu que a veces se ha sentido débil y decaído, nos ha gritado a voces que necesitamos alimentarle, que hay algo dentro de nosotros que vive con nosotros, que se acuesta con nosotros y que solo se desprenderá de nosotros el día de la muerte; esa muerte que todos hemos sentido cerca durante este año 2020. Es en ese interior nuestro donde, dependiendo de si hay paz o desasosiego, podremos refugiarnos en el primer caso o desear salir corriendo, buscando el ruido social para huir de nosotros mismos, si padecemos de lo segundo. Es un tiempo excepcional para que aprendamos a cultivar nuestro interior, a mirarnos por dentro, a reflexionar sobre nuestros comportamientos, palabras y acciones, y a tener coloquios profundos con nosotros mismos y con nuestro Creador. Sin duda, también hacen falta buenos maestros que nos enseñen a cultivar nuestro interior y a tener a diario ese diálogo personal con el Creador.

Social - Es un momento excelente para enseñarle a toda la población, pero especialmente a los niños y jóvenes, que son mejores esponjas que nosotros los adultos, nuestros deberes y responsabilidades en relación con el prójimo. Nos debatimos entre la vida y la muerte si no lo hacemos. Las hermosas playas siempre rodearán nuestra isla, a menos que un terremoto nos mueva y nos pegue a América del Norte o del Sur, ¡Dios no lo quiera! Tenemos que aprender a esperar el momento adecuado para hacer las cosas. A establecer prioridades. Es un momento idóneo para reaprender muchas cosas desde procesos de higiene personal hasta cómo convivimos en casa y en comunidad. Es momento de rescatar valores como el respeto y la fidelidad, que ahora un virus nos exige, en las relaciones conyugales; la generosidad que se demuestra en llevar un plato de comida a alguien que está solo y enfermo, las expresiones de cariño y solidaridad que se pueden demostrar en algo tan sencillo como una llamada telefónica desprendida y no para pedir algo.

Económico - Créanme que apuesto al desarrollo económico e insisto en el desarrollo, más que en el crecimiento. Desarrollar la economía es importante e imperativo. Evitar que nuestra gente muera de hambre física o moral porque no tiene trabajo es importante también. Pero hay que educar al pueblo. Muchos no utilizaron correctamente los incentivos que se les dieron por motivo de la pandemia y gastaron el dinero en bienes que no son de primera necesidad. No se ha hablado del ahorro y de inversiones durante la pandemia. El sector empresarial de Puerto Rico tiene que repensarse. ¿Cuáles son las empresas y negocios que provocarán que esta economía se desarrolle y que crezca de forma sostenida y no temporera? Me perdonan, pero tenemos que dejar de incentivar los chinchorros y tenemos que comenzar a incentivar las empresas de primera necesidad local y mundial. Tenemos que convencer a nuestros pequeños empresarios de que pueden ser grandes y darles las herramientas que necesitan para que lo sean.

Ojalá y no necesitemos de otra pandemia para aprender a establecer nuestras prioridades.