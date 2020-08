Economía y política electoral

“It is the economy, stupid”. Esta frase, atribuida al ex – presidente Bill Clinton, fue acuñada por un estratega político demócrata en la campaña electoral de 1992 en contra de la administración republicana de George W. Bush. En ese momento se enfrentaba una recesión económica. Clinton ganó, lo que hizo recordar un artículo académico de dos economistas – W. Nordhaus y E. Tufte- publicado en 1975. En el mismo se relacionan oscilaciones políticas con ciclos económicos.

En dicho artículo se señala que, generalmente, en fechas previas a las elecciones las políticas gubernamentales fomentan la expansión económica y toleran la inflación en precios. Pasadas las elecciones, tanto la expansión como la inflación se moderan. Pero no siempre el asunto es tan nítido. Es cierto que si la economía está en expansión – presumiendo que no hay otros factores extraordinariamente adversos – es más probable que la administración de turno prevalezca en la contienda electoral. Por otro lado, como en estos momentos le pasa al presidente Donald Trump, las políticas de expansión no necesariamente logran la misma si los factores adversos, como la crisis provocada por el COVID-19, son suficientemente fuertes.

Huelga aclarar que los posibles escenarios que se desprenden del modelo formal de Nordhaus y Tufte son más complejos de lo que aquí se sugiere. Por ejemplo, una cosa es presumir que los electores son racionales y bien informados y otra es partir de la premisa de que son irracionales, carentes de sofisticación analítica y de memoria. Una cosa es suponer que los partidos en contienda inspiran sus políticas económicas a partir de un marco ideológico que define su visión de la sociedad y otra, muy distinta, es si todo se trata de partidos oportunistas en lucha por el poder para el beneficio de determinados intereses. En otras palabras, la olla podrida contiene muchas variables.

La economía de Puerto Rico ha estado estancada o en contracción económica durante todo el siglo 21. Quizás esto explica – al menos en parte – el hecho de que todas las administraciones gubernamentales han sido de un cuatrienio. Unos no se han sentido con fuerza para ser reelectos y otros han sido derrotados. Valga insistir en que la crisis económica del país precede a los huracanes Irma y María, a los sismos y al COVID-19. Sin embargo, estos fenómenos han puesto sobre el tapete unas transferencias federales pasajeras que, independientemente de su efectividad, alimentan, junto al COVID-19, a las noticias y al discurso político.

En realidad, los candidatos a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) que se encuentran en la contienda de primarias lucen, más allá de diferencias retóricas, tan parecidos como gotas de agua. Los definen dos políticas: acceso a fondos federales y ventajas tributarias para el enclave industrial ajeno ubicado en Puerto Rico. De hecho, tal similitud es una vieja historia.

Por lo tanto, a diferencia de lo que pueda suceder en otras latitudes, ni la crisis ni la política económica van a pesar mucho en tal contienda. Pesarán otros factores.