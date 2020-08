Educar es nuestra mayor responsabilidad

La educación puertorriqueña sufrió un duro golpe la semana pasada, cuando los medios dieron a conocer sobre el fraude al programa PUA que cometió un grupo de estudiantes, aparentemente ayudados por un familiar adulto de uno de estos. Se recrudeció esta noticia con el contraste de las filas del desempleo y la desesperación de quienes rogaban porque resolvieran el maldito “punto controvertible”. Este acometimiento debe servirnos de reflexión profunda sobre, no solo lo que ha ocurrido, sino qué hacer para que no vuelva a ocurrir un evento tan desgraciado.

Soy dueña de un colegio y educadora de vocación. Comparto la vergüenza que ahora padecen los directivos de varios colegios. Nos pudo haber ocurrido a cualquiera de nuestras familias y de nuestras escuelas. Sin embargo, estoy convencida de que lo ocurrido contraviene desde lo más profundo el perfil del ciudadano que todos los educadores tratamos de formar.

La educación es responsabilidad de todos. La escuela es solo una de las instituciones que abonan a esta formación. Es bien simplista y equivocado afirmar que “no nos pasará”. Y es más simplista no reconocer que le corresponde a cada individuo también la responsabilidad de su desarrollo. Según Hostos: “Para que el hombre fuera hombre, digno de realizar los fines de su vida, la naturaleza le dio conciencia de ella, capacidad de conocer… su deber y su derecho, su libertad y su responsabilidad, capacidad de querer y realizar lo que quisiera, capacidad de perfeccionarse y de mejorar por sí mismo las condiciones de su ser…”.

PUBLICIDAD

¿Qué nos pasa como sociedad puertorriqueña? Continuamente individuos trastocan los valores que nos han distinguido. Legisladores, empresarios, educadores, y ahora hasta jóvenes desde 14 años y menos se encargan de promocionar el lado oscuro de nuestro Puerto Rico. Y nos sentimos traicionados, ultrajados.

Sin embargo, tenemos que hacer un frente común para revertir este comportamiento que no es representativo de nuestra sociedad. En los próximos días comienza una nueva escuela. Ya no somos los mismos desde septiembre de 2017, enero de 2020 y marzo de 2020. Pasaremos a la historia como las generaciones que pudieron experimentar catástrofes impensables. ¡No es lo mucho sino también lo corridito! Los padres y las escuelas debemos comprometer el mayor sacrificio para asegurar no solo la educación sino la formación del ser humano. Es requerido que atendamos su salud social y emocional e integrarles a una nueva forma de aprender y de educar.

Vamos Puerto Rico. ¡El tiempo se nos puede agotar!