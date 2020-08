El camino correcto versus las tentaciones

Te entregan una caja roja y pesada, que se abre con simplemente alzarle la tapa. Te la dan en confianza, pues te piden que no la abras porque no te corresponde. Poco a poco te comienza a entrar una curiosidad fuerte que cada vez se hace más difícil combatir. Quieres descubrir lo que hay dentro de esta caja misteriosa, e inicia un conflicto interno. ¿Respetas el que no deberías abrirla o te rindes ante la necesidad de saber lo que hay dentro de ella? A esto se le conoce como enfrentarse a la tentación. El mundo en el que vivimos se encuentra lleno de tentaciones que nos perseguirán y empujarán hasta que caigamos en ellas. Su propósito es tomarnos por nuestro punto mas débil, para que sea imposible resistir.

Según el mito de Pandora, personaje de la mitología griega, ella no pudo aguantarse y abrió una caja que no debía, soltando así todos los males y enfermedades del mundo. Adán y Eva sucumbieron ante la fruta prohibida del Edén. Ambos ejemplos ficticios demuestran cómo caer en las tentaciones que nos presenta la vida es muy fácil y trae consecuencias. En ocasiones nos lleva a perder oportunidades, la confianza de alguien cercano e incluso puede llevar a que nos perdamos nosotros mismos. Sin embargo, a pesar de que no es fácil resistir y dejarlo ir, tampoco es imposible. Piensa en lo que es mejor para ti y lo que te conviene. No te dejes cegar por lo que tienes enfrente, porque la felicidad temporera que esto te dará no vale la pena ante el sufrimiento que te podrá traer a largo plazo. No caigas en las presiones de grupo ni dejes que las voces que te persiguen determinen tus acciones, porque esto llevará a que igualmente caigas en la tentación. Convierte tus debilidades en fuerzas y no permitas que te arrastren; escoge el camino correcto y no el que pinta serlo pero no lo es. Elimina la voz que tienes susurrándote en el oído tratando de conducirte por el sendero incorrecto.

¿Respetarás el que no debes abrir la caja o te rendirás ante la tentación? Es muy fácil decir que el simple hecho de abrir una caja no te hará daño. También es muy sencillo pensar que, si hay consecuencias, serán leves y las puedes manejar. No obstante, hay que pensar más allá y considerar que el abrir la caja no nos traerá nada bueno aparte de cumplir con un simple capricho. Deja la caja cerrada y que aquella necesidad que tienes no te lleve a hacer algo de lo que te arrepentirás.