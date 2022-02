El caso Juanma sin explicaciones

La mujer decidió que no se presentaría ante la jueza para iniciar el juicio contra su agresor Juanma López, y no se presentó. La vez anterior había comparecido, pero a lanzar acusaciones contra los fiscales que, según la mujer, la habían maltratado más que el mismo agresor. En esa ocasión, la jueza Ana Paulina Cruz la escuchó con calma y comprensión, y hasta le dio las explicaciones necesarias sobre el funcionamiento del proceso para ver si era que la mujer no estaba entendiendo lo que sucedía.