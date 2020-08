El cumpleaños y su contexto social

En tiempos de un confinamiento más agudo por la pandemia y aislamiento social, es imprescindible recordar el cumpleaños de alguien. La Real Academia Española define cumpleaños como el aniversario del nacimiento de una persona. Estos se manifiestan de diferentes maneras familiares. No obstante, se extrapola el concepto a instituciones o eventos internacionales.

Las celebraciones institucionales o nacionales son un tipo de cumpleaños al momento de recordar un evento que merece ser significativo para todo un pueblo. Situación similar ocurre con eventos internacionales que pueden ser celebrados o conmemorados. Esos son manifestados dependiendo del grado de significado social con el cual las personas se identifican. Regalos, fiestas, fuegos artificiales o un gesto genuino de afecto representan las formas comunes de recordar.

Juana González Pérez, mi abuela paterna, podía olvidar cualquier cosa, excepto el aniversario de vida de sus hijos y nietos. Recuerdo con nostalgia cuando un pequeño juguete u objeto era parte de su celebración. Es por ello que el significado familiar del concepto cumpleaños es el que más asociamos.

Para los padres y madres el significado del cumpleaños de su prole parte del amor, porque representa su semilla germinada. En muy pocos casos los progenitores olvidan un cumpleaños de sus retoños, excepto cuando la memoria se afecta por edad o enfermedad. Interesante que estudios psicológicos indican que existen personas con enfermedades o trastornos mentales que manifiestan expresiones cuando se les acercan hijos o hijas en sus cumpleaños. O sea, el amor por siempre de sus retoños. Triste es pensar en casos en los que se les olvidan, sin haber algún contratiempo de salud.

Las parejas poseen otro tipo de significado en el momento de los cumpleaños. Este es uno emocional, de compenetración mutua. De hecho, cuando la relación de pareja va aumentando con los años, aumenta también ese significado, porque implica que el conocimiento de ambos es muy profundo y aguardan por la expresión física de la emotividad.

Esa emotividad es maravillosa cuando la prole de ambos se une en la expresión de la pareja. En ese momento los retoños pasan a ser cómplices de agasajos sorpresa. No obstante, la prole posee otro tipo de significado: el de quererte de verdad. No es un factor innato. Es comportamiento aprendido, dependiendo de cómo ha sido el proceso de socialización interno en la crianza. Son muy tristes los casos en los que hijos e hijas olvidan el cumpleaños de sus progenitores. Ese es un síntoma de que algo está fuera de la “normalidad”.

Tal vez en el caso de hermanos pueda haber algún olvido. No obstante, el significado que le tengan va a formar parte de la aculturación a la que fueron sometidos. Decimos “tal vez” porque la compenetración familiar a través de los años permitirá que no se olviden esas fechas. Puntualizamos que hay casos en los que recordamos esa fecha importante, cuando carecemos del encuentro físico y solo llega el espiritual.

Ese recuerdo está más presente con los parientes, porque llegan las memorias de la niñez. Momentos de compartir de primos que quedaron marcados por siempre. No obstante, la cotidianidad en la madurez nos hace olvidar la fecha importante para ese pariente. Es increíble que olvidemos la sangre, pero no a una amistad.

Lo que ocurre es que las amistades las escogemos y, en muchos casos, existe un aprecio genuino hacia esa persona. Lo vemos cuando no olvidan tu cumpleaños. Hay casos que hasta te traen un trozo de bizcocho o un pequeño mensaje indicándote que no olvidaron tu fecha. La tristeza les llega cuando recuerdan tu fecha, pero somos poco recíprocos en ello. Es ahí donde la verdadera amistad se mide.

Ese no es el caso de conocidos. En estas personas es insignificante la fecha. Es más, surge el tema porque la misma persona o alguien hace alusión al cumpleaños. No obstante, carece de peso emocional. Le deseamos felicidades de manera general, pero con nada más. Nos indicarán, ¿qué tiene de malo si no tengo por qué saberlo? Es correcto; por ello el cumpleaños en conocidos es fugaz e insignificante para algunos. Es el directo inverso a los propios, que son muy especiales.

En nuestro caso, los progenitores hicieron algo especial para que por siempre recordáramos los cumpleaños de ellos y de sus crías. De un núcleo familiar de seis integrantes, solo se celebran tres cumpleaños. Mis padres ambos nacen el mismo mes, con cuatro días de diferencia. La prole, somos cuatro hermanos que celebramos dos cumpleaños: mis hermanas gemelas fraternas y mi hermana gemela con cinco años de diferencia. Muchos dirán qué puntería. No cabe la menor duda de que será muy difícil poder olvidar estas fechas.

Sobre los propios, cómo olvidarlos en San Valentín, Noche de San Juan, Año Fiscal y Santa Patrona de nuestro pueblo.

El significado del cumpleaños dependerá de factores sociales que inciden en la forma de recordar y festejar ese día. Recordemos que es más allá que solo un evento natural de avance hacia la vejez y acortar la vida. Por ello, a mis amistades siempre les digo en ese día que estamos convencidos de que son pocos, pero aleccionadores.

No somos Titi Aixa, Rubén Sánchez o el padre Rodney pero, a quien lea estas líneas, espero la pases extraordinario con quien puedas o desees estar si hoy es tu cumpleaños.