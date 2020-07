El Departamento de Justicia y y la estadidad

La carta del Departamento de Justicia que declara que el plebiscito de noviembre es un proceso engañoso representa un capítulo más en el desprestigio del movimiento estadista en la capital federal.

La carta dice que el plebiscito es incompatible con la política pública de los Estados Unidos. El gobierno federal, declara, es neutral en cuanto a las “opciones legalmente permisibles” para el Estado Libre Asociado: el status actual, la estadidad y la independencia (incluida en esta última la libre asociación). La ley de plebiscito, dice, está cargada a favor de la estadidad y en contra del ELA y por ende no cumple con esa política pública de neutralidad.

El Departamento añade que los plebiscitos del 2012 y del 2017 no fueron concluyentes, por no decir que no fueron válidos. Observa que el de 2012 generó mucha controversia y debate y, además, no necesariamente refleja la opinión de los puertorriqueños hoy día. Y en cuanto al del 2017, recuerda que la papeleta original fue rechazada por el departamento y su resultado fue producto de un boicot de los demás partidos.

PUBLICIDAD

Dice de manera muy clara que en esos dos plebiscitos el pueblo no dio un rechazo definitivo al Estado Libre Asociado y por lo tanto no puede montarse un plebiscito de “Estadidad Sí o No” sobre ese argumento.

El golpe más fuerte a los estadistas lo deja para el final. Dice que la ley falsamente le hace creer al elector que un voto por el Sí los llevaría a la estadidad. Les alerta que venderle a los electores el cuento de que con ese voto se está siguiendo el mismísimo último paso que dieron Alaska y Hawái para ser admitidos como estado es un engaño. Les señala que distinto a este, esos plebiscitos se hicieron por mandato del Congreso y la gente de Hawái y de Alaska conocían los términos exactos de la admisión”.

En el caso de Puerto Rico, termina diciendo el Departamento de Justicia, al elector no se le provee una descripción cabal de cómo sería el proceso para hacerse estado. Eso, dice, confundirá al elector, quien podrá creer que ese es el último paso que tiene que dar para llegar a ella.

Con esta carta, el plebiscito de noviembre ya es un proceso declarado ilegítimo y engañoso por el Departamento de Justicia federal. Existiendo esa carta en los archivos del Departamento de Justicia, los estadistas no podrán hacer nada en Washington con los resultados de esa votación. Harán el plebiscito como quiera para motivar a sus electores con el cuento de la tierra prometida que ellos mismos, con esa conducta que observa Estados Unidos, le alejan.