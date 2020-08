El derecho al voto igual y la extensión de la primaria

El artículo II, sección 2 de la Constitución de Puerto Rico establece que el voto será universal, igual, directo y secreto. Cuando se habla de voto “universal” se refiere a que todos los ciudadanos mayores de 18 años puedan ejercer el derecho al voto, sin las restricciones, como las hubo en un pasado de ser propietario, saber leer y escribir, pagar contribuciones o ser varón. En cuanto al voto “directo”, la constitución se refiere a que el mismo de haga directamente por los electores. Quien más votos reciba por parte de los electores resulta electo y no como en la elección del presidente de los Estados Unidos donde el que recibe más votos por parte del pueblo no necesariamente es el que resulta electo.

Sobre el voto secreto, nuestro Tribunal Supremo ha dicho que su objetivo es “garantizar y proteger al ciudadano de las coacciones para garantizarle su libertad de poder entrar a la caseta electoral, secretamente, solo con su conciencia y hacer allí su cruz, sin que a nadie le importe cómo y dónde la hizo”. Este derecho se hace efectivo en la medida en que todos lo respetan porque si se permite que se haga visible el voto de algunos indirectamente se puede saber o interpretar cómo votaron los que lo hicieron secretamente. Y ahí se vulnera el derecho al voto secreto. Este es un derecho que constantemente lo violentan, sin ninguna consecuencia, los candidatos a puestos electivos al votar “a papeleta abierta”. También, de un tiempo para acá, la aparición de los teléfonos “inteligentes”, ha permitido que algunos electores -voluntariamente o tal vez coaccionados- fotografíen su voto y hasta lo “autentiquen” poniendo su tarjeta electoral al lado.

El derecho a la igualdad del voto, por otro lado, se refiere a que su voto y el mío vale lo mismo. Que el voto del rico y el pobre, del blanco y del negro, de la mujer o del hombre tienen el mismo peso cuando es depositado en la urna. Y ese voto se hace luego de haber reflexionado y haber llegado a unas conclusiones que luego son plasmadas en una papeleta. Al igual que una encuesta, es una “fotografía” que recoge el sentir del encuestado en un momento en específico. Las elecciones hacen de manera formal lo que se hace de manera informal en estos instrumentos de medición.

Este derecho a la igualdad del voto se ve afectado con la determinación -correcta o no, eso lo determinarán los tribunales- de detener la catastrófica primaria de ayer, domingo, 9 de agosto de 2020. Definitivamente los que no pudieron votar tienen un derecho constitucional a hacerlo que no se le puede eliminar. Pero a los que ya votaron se le vulnera el derecho al voto igual. Más aún, si se permite – como ya está ocurriendo – que se revelen los resultados de los lugares donde ya se votó. Los que vayan a votar el próximo miércoles o jueves -como ya se está rumoreando- o el próximo domingo, contarán con una información que no contaban los que ya votaron el domingo. Podrán saber quién está ganando la contienda y quién no – sea realidad o percepción -. Además, tendrán otro juicio para valorar el desempeño de candidatos durante toda esta crisis, cosa que no podrán hacer los que ya votaron.

También se podrán sentir compelidos a votar aquellos que no tenían interés en participar, pero al conocer los “resultados” se verán animados. Los candidatos tienen un tiempo adicional para convencer a los que no fueron a votar para que lo hagan, cosa que ya no tienen que hacer con los que votaron. De igual manera, podrían interferir miembros de organizaciones políticas en las primarias, acudiendo a votar tras la información obtenida hasta el momento para tratar de cambiar los resultados.

Por todas estas razones es que los eventos electorales se tienen que realizar en un solo acto. Dividirlo en uno o varios actos sin tomar las precauciones que se toman con el voto ausente, adelantado, encamado o en la prisión, brinda unas ventajas a los que van a votar -el miércoles, el jueves o el domingo - sobre los que ya votaron. Cualquier decisión que se tome afectará derechos constitucionales de los electores. Pero antes de tomar dicha determinación se deben evaluar todos los pros y los contras para tomar la decisión que menos derechos afecte.