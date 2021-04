Iván Robles: el disc jockey al que le “di share”

En su libro Anoche un DJ me salvó la vida, Frank Broughton y Bill Brewster dicen que “cuando uno es DJ y sobresale en ello, uno no toca grabaciones, sino que toca la sala entera. Uno no solo combina canciones, sino que mezcla energía con emociones, emergiendo de la sorpresa para poner rumbo a la esperanza y a la alegría. Cuando lo hace bien, está dentro de los cuerpos de todos los allí presentes en la pista, sabe lo que sienten y a dónde van, y los está conduciendo hacia allí. Los está levantando de este plano terrenal y los transporta a un lugar más elevado. Está moviendo sus cuerpos y sus almas con la música que fluye de los propios dedos”.