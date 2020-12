El egoísmo de Nydia Velázquez

La congresista neoyorquina nacida en Puerto Rico Nydia Velázquez me recuerda el caso de un ciudadano que me visitó hace años en el Senado, que pedía legislación para remediar una injusticia que sufría su familia. El hijo mayor se había marchado desde joven al norte en búsqueda de mejor futuro y acá quedaron sus hermanos labrando la tierra de la finca familiar. Los padres murieron y los hermanos querían segregar el terreno para cada cual asumir su herencia, pero el de allá se negaba a firmar los documentos porque tenía intención de regresar. Pasaron los años y el hermano ausente no regresaba porque tenía negocios y familia establecida en su estado adoptivo. Mientras tanto, los hermanos en la isla estaban maniatados por el egoísmo del ausente.