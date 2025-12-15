Opinión
María de Lourdes Guzmán
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El espejismo de Miguel Romero

Nuestro pueblo, de memoria corta, ha pagado con creces bajar sus estándares para seleccionar a quien dirija los destinos del país, opina María de Lourdes Guzmán

15 de diciembre de 2025 - 4:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
¿Qué opina Miguel Romero sobre la Junta de Control Fiscal y el contrato de Luma? ¿Qué piensa del abuso de los planes médicos con pacientes y proveedores? Cuestiona María de Lourdes Guzmán.

Ante la debacle en el gobierno de Jennifer González, se están sorteando nombres para una posible primaria a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista (PNP). Entre los mencionados figura el actual alcalde de San Juan, Miguel Romero. Resulta curioso que figuras públicas que pertenecen al Partido Popular Democrático (PPD), lo consideran un candidato viable, a pesar de las esperanzas que ha puesto ese partido en el actual comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera. Señalan que Romero ha sido un “buen alcalde” y que se ha mantenido al margen de controversias, lo que le ha ganado una “buena proyección”. Sabido es que ser alcalde les ha servido a muchas figuras de la política partidista, como peldaño para aspirar a la gobernación. Pero, ¿es suficiente ser un “buen alcalde” para convertirse en un buen gobernador?

María de Lourdes Guzmán

María de Lourdes Guzmán

Abogada
