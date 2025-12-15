Ante la debacle en el gobierno de Jennifer González, se están sorteando nombres para una posible primaria a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista (PNP). Entre los mencionados figura el actual alcalde de San Juan, Miguel Romero. Resulta curioso que figuras públicas que pertenecen al Partido Popular Democrático (PPD), lo consideran un candidato viable, a pesar de las esperanzas que ha puesto ese partido en el actual comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera. Señalan que Romero ha sido un “buen alcalde” y que se ha mantenido al margen de controversias, lo que le ha ganado una “buena proyección”. Sabido es que ser alcalde les ha servido a muchas figuras de la política partidista, como peldaño para aspirar a la gobernación. Pero, ¿es suficiente ser un “buen alcalde” para convertirse en un buen gobernador?