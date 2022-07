El fracaso de Jenniffer González

La comisionada residente penepé y republicana Jenniffer González tiene un problema con sus correligionarios del Partido Republicano. Todos le votaron en contra a su proyecto de status en comité, y solo ha conseguido cinco coauspiciadores republicanos para el proyecto. Ha sido más inefectiva con los republicanos que los últimos tres comisionados residentes del PNP —de los cuales dos han sido demócratas.

En 1998, el proyecto del congresista Don Young (republicano) para celebrar un plebiscito, impulsado por el comisionado residente Carlos Romero Barceló (demócrata), contó con 43 votos republicanos.

Jenniffer González ha sido más inefectiva con los republicanos que los últimos tres comisionados residentes del PNP —de los cuales dos han sido demócratas, escribe Pablo José Hernández Rivera. (Suministrada)

Ocho años más tarde, el primer proyecto plebiscitario de Luis Fortuño (republicano), logró 61 coauspiciadores republicanos. Cuando los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes en 2007, el congresista José Serrano presentó un proyecto similar al de Fortuño. Esta vez contó con 56 coauspiciadores republicanos, incluyendo el propio Fortuño.

Pedro Pierluisi (demócrata) consiguió 58 coauspiciadores republicanos para su proyecto plebiscitario. Al ser llevado a votación en el 2010 en el pleno contó con el voto a favor de 39 republicanos. Sus dos proyectos para admitir a Puerto Rico como estado en el 2013 y 2015 contaron con 12 y 14 coauspiciadores republicanos.

PUBLICIDAD

González llegó a Washington con pocos amigos. Su primer proyecto de estadidad, que presentó cuando juramentó el 4 de enero de 2017, apenas contó con un coauspicio demócrata. Un año más tarde, su segundo proyecto de admisión logró 26 coauspiciadores republicanos —más que los proyectos de admisión de Pierluisi, pero menos que los proyectos plebiscitarios de Romero, Fortuño y Pierluisi.

Al ganar los demócratas en 2018, González siguió el ejemplo de Fortuño. Se aferró a un proyecto de admisión del demócrata José Serrano, y le consiguió 17 coauspiciadores republicanos. Hizo lo mismo con Darren Soto en 2021 y consiguió 18. Pero ahora, con el proyecto de “consenso”, parece que González ha perdido casi toda su influencia dentro del Partido Republicano. El proyecto que recién presentó Raúl Grijalva solo cuenta con 6 coauspiciadores republicanos. Y uno de ellos es Jenniffer González. Por primera vez podemos contar los coauspiciadores republicanos de un proyecto de status con los dedos de la mano.

¿Qué refleja este fracaso?

Primero, que los republicanos no se van a comprometer con un proyecto plebiscitario autoejecutable que los obligue a admitir a Puerto Rico como estado.

Segundo, que González ha ejecutado una estrategia pésima y costosa para su futuro en Washington. Pensó a corto plazo en los titulares que provocó el proyecto “de consenso”. No midió el efecto nocivo que tendría sobre sus relaciones dentro del Partido Republicano, al que posiblemente necesite para aprobar legislación que beneficie a Puerto Rico a partir de 2023.

González tampoco midió el golpe a su credibilidad entre los demócratas —particularmente Grijalva y Nydia Velázquez— a quienes les habrá prometido conseguir respaldo republicano para el proyecto.

PUBLICIDAD

Por último, no pensó en el efecto que puede tener sobre su posible primaria contra Pierluisi. Él reclamará que consiguió el respaldo de sus correligionarios demócratas en el Congreso. ¿Y ella?

González podría estar despidiendo el duelo de la estadidad dentro del Partido Republicano. Si el proyecto pasa en la Cámara —donde sorpresivamente no tenía los votos en julio— González apenas habrá logrado lo mismo que Romero con el proyecto Young y Pierluisi con el HR 2499. Pero lo habrá logrado con menos respaldo republicano, después de “ganar” tres plebiscitos, después de la supuesta “muerte” del Estado Libre Asociado con Sánchez Valle y Promesa, después de la concientización sobre Puerto Rico que provocó el huracán María, y después de controlar la comisaría en siete de las pasadas ocho elecciones. Cuando el proyecto no prospere en el Senado, quedará evidenciado que la estadidad no ha avanzado una pulgada desde el Proyecto Young en 1998.

Habrá que empezar a preguntarse: ¿la estadidad para Puerto Rico . . . existe?

LEE MÁS:

Jenniffer González y los republicanos, por Orlando Parga