El giro mundial a la derecha

En su reciente libro The Return of the Strong Gods, Reno explora el resurgimiento del nacionalismo y el populismo. En Rusia, Hungría, Polonia, Turquía y los Estados Unidos vemos una exaltación de lo nacional y el rechazo al liberalismo internacional. En Rusia se fortalece la Iglesia Ortodoxa, perseguida bajo el comunismo, y se exaltan los valores tradicionales, lo que ha provocado la persecución de las comunidades LGBT y los Testigos de Jehová. Estados Unidos se halla en medio de un serio conflicto cultural entre los liberales multiculturales versus el conservadurismo político y religioso. Esto explica que muchos norteamericanos temen que se aproxima una guerra civil.