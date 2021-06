El impuesto corporativo global y Puerto Rico

De acuerdo con el Institute on Taxation and Economic Policy, en el año fiscal 2020 hubo 55 corporaciones que no pagaron impuestos sobre ingresos en Estados Unidos. En 2014 en Puerto Rico un comercio multinacional hizo públicos sus estados financieros, los cuales aparecen con pérdidas, a pesar de que vendieron más de mil millones de dólares durante ese año. Y no es el único comercio multinacional que obra de esta forma. ¿Cómo un comercio multinacional en plena expansión puede generar pérdidas? Una posible explicación son los mecanismos contables como la transferencia en precio (“transfer pricing”).