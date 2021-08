Andrea Ruiz Costas: no es un caso, es una vida

A la justicia se le representa con una mujer que carga una balanza y tiene los ojos vendados, a la que se conoce como la Dama de la Justicia. A esta personificación se le coloca la venda en los ojos para ejemplificar que la justicia es ciega y objetiva, que no toma bandos ni favoritismos, que no se parcializa. Nunca he estado de acuerdo con esa representación. Todo lo contrario, la justicia no puede ser ciega, tiene que tener los ojos bien abiertos y mirar con detalle y detenimiento, para poder encontrar la verdad sin ser engañada y así lograr repartir remedios justos.