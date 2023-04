El insulto como carta de presentación

Una modalidad de conducta que se ha convertido en constante de la cotidianidad puertorriqueña es la recurrencia al insulto, la mentira y la degradación de la dignidad del semejante, aderezada por la muletilla de la palabra soez. Una masa creciente de personas satisface su necesidad de protagonismo con la falsedad y con los agudos decibeles de su estridencia. Su sentido de realización personal es tan reducido que hacen de la desmesura y la ofensa su carta de presentación y oficio. Una avanzada de degradación lingüística, que esconde datos y pregona medias verdades, nos agrede continuamente. Estos nuevos juglares de la fanfarronería, el acoso y la falacia han llevado a la pobreza extrema el debate en nuestra sociedad. Sus insultos esconden la tragedia de su fracaso personal.

Hay quienes buscan justificación a esta modalidad de comportamiento en la corrupción y quiebra de la administración pública. Se dice que el pueblo está indignado con sus gobernantes y por la falta de oportunidades de mejoramiento económico y social. Se justifica, entonces que, de este modo, los ciudadanos manifiesten su furia y frustración. Se concluye que quienes así reaccionan no son ofensores sino víctimas del fracaso del modelo de gobernanza puertorriqueña. No, no es tan simple la explicación ni la justificación ofrecida. Es pobre y se queda corta.

En tiempos complejos y poco heroicos se hicieron sentir y brillar a puro talento figuras como José Campeche, el maestro Rafael Cordero, Ramón Emeterio Betances, Arturo Alfonso Schomburg, José Celso Barbosa, Pedro Albizu Campos y Ernesto Ramos Antonin, escribe Carlos Díaz Olivo. (Archivo)

Las y los puertorriqueños hemos sufrido todo tipo de injuria tanto por parte de las autoridades ajenas como por las propias. El abanico histórico de ofensas incluye esclavitud, monopolios imperiales, libreta de jornaleros, códigos negros, compontes, persecución política, cunerismo, latifundios, mordazas, discrimen y hasta esterilizaciones.

Los obreros y las personas de raza negra han sufrido con intensa particularidad estos excesos y desmanes. Aun así, en tiempos complejos y poco heroicos se hicieron sentir y brillar a puro talento figuras como José Campeche, el maestro Rafael Cordero, Ramón Emeterio Betances, Arturo Alfonso Schomburg, José Celso Barbosa, Pedro Albizu Campos y Ernesto Ramos Antonini. A pesar de la injusticia, discrimen y exclusiones que experimentaron todos fueron en vida, y son luego de su muerte, ejemplo edificante de cultura, elegancia y cultivo del respeto a la dignidad humana.

La clase jornalera, si bien fue participe de incidentes intensos y hasta violentos, supo ser, sobre todo, fuerza creadora. En medio de una pobreza abyecta se desarrolló un liderato laboral que organizó casinos artesanales, cofradías y asociaciones de beneficencia para brindar a las masas trabajadoras cultura, entretenimiento y recursos para el socorro mutuo. El movimiento independentista, que también ha sido objeto de acosos y persecuciones, cultivó siempre un mensaje de profundidad cultural y pureza del idioma.

La corrupción y la politiquería no son fenómenos nuevos. Han sido parte integral pero desafortunada de nuestra trayectoria histórica. De igual manera, siempre han estado presente los insultos, atropellos y abusos lingüísticos. Nada de esto, sin embargo, fue motivo de vanagloria. Esos excesos se procuraban contenerlos en el ámbito íntimo y personal. Jamás se contempló hacer de ellos patrón de vida o modelo social de degradación y humillación pública para los demás.

Hoy, cuando como sociedad contamos con más recursos y mayor número de personas preparadas, hemos optado por lo peor en vez de lo mejor. En vez de crecer hemos decidido rebajarnos en la mediocridad y la destrucción mutua. No hay valor redimible, ni ejercicio de libertada de expresión válido en el menoscabo lingüístico y humano que hemos decidido adoptar como forma de interacción social.

El talento grande que existe entre las y los puertorriqueños impone y exige responsabilidad mayor. El talento hay que trabajarlo, potenciarlo y brindárselo a los demás para juntos crecer como pueblo. La destrucción y la humillación del semejante irremediablemente provoca y conlleva la destrucción propia.

Denunciemos y combatamos con vigor la injusticia, el despilfarro y la corrupción, pero con verticalidad y sin destrozos lingüísticos. La denuncia y condena de lo malo tiene que fundamentarse en la verdad y debe ser, además, oportunidad para la edificación. Que nuestra carta de presentación deje de ser insulto y falsedad para que mejor lo sea el trabajo propio y el respeto a los demás.

