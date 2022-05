El issue de la ciudadanía americana

“To be, or not to be, that is the question”, plantea Shakespeare en Hamlet. ¿Eres ciudadano estadounidense por apariencia? ¿A conveniencia? ¿Es la ciudadanía estadounidense tu marca de identidad nacional que sientes en sangre y conciencia? El enigma surge de centenario problema. ¡Son 530 años de coloniaje y dos cambios de soberanía! En 1898 los españoles nos dejaron al garete y el limbo de identidad duró 19 años hasta que el Congreso legisló la ciudadanía en 1917. Luego vino el planteo de que aquella ciudadanía fue legislada y podría derogarse, hasta que el 12 de enero de 1940 entró en vigor la naturalización del ciudadano “americano” puertorriqueño y, después de esa fecha, toda persona nacida en el archipiélago de Puerto Rico es nativa o natural de los Estados Unidos de América.