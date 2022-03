El jíbaro: arquetipo de víctima como símbolo nacional de Puerto Rico

Hoy día, nos resulta fácil nombrar una gran cantidad de símbolos que nos identifican como pueblo. Sin embargo, eso no siempre fue así. En el 1929, Antonio S. Pedreira y Vicente Géigel Polanco comenzaron una encuesta en su revista llamada Índice sobre este tema. Sorprendentemente, muchos de los que contestaron dijeron que Puerto Rico no tenía una personalidad como pueblo con signos bien definidos. Esto se debió a que varios de los encuestados entendían que no podíamos tener identidad nacional sin soberanía política.