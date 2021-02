El juicio a Trump: cobardes en tierra de valientes

En “the home of the brave”, 43 de sus más altos representantes políticos mostraron una crasa cobardía y, con ello, dejaron sin consecuencias ejemplarizantes los desmanes del innombrable (ex)presidente de una nación que proclamó en su himno la valentía que había demostrado a lo largo de su historia. De nada valió a los senadores republicanos que miraron para otro lado la evidencia clara y robusta del escarnio insurreccional promovido por el innombrable. De nada les valieron las advertencias que, desde las afueras del Capitolio federal, les enviaban sus correligionarios de a pie enarbolando sus carteles con las inscripciones: “Save The GOP. Convict Trump” y “Take back YOUR GOP. Convict Trump”. Alguien debe hacer la lista con los nombres de los disidentes del “hogar de las valientes”, para, en su momento, pasarles factura política.