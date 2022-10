El jurado civil en Puerto Rico

Todos tenemos una idea de qué es un juicio por jurado. No es difícil hacer que la mente vaya hacia un caso penal de gran renombre e imaginarse un jurado deliberando los hechos para declarar la culpabilidad o inocencia de una persona. Sin embargo, muchos puertorriqueños no saben que los juicios por jurado también existen en el ámbito civil, o como mejor conocemos estos casos, una demanda. En Puerto Rico no existe un derecho a juicio por jurado en lo civil y, por lo tanto, los casos civiles se ven frente a juez, quien hace la determinación final sobre la controversia. Sin embargo, ha sido larga la lucha de muchos juristas para incorporar este sistema a nuestra Isla.