Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
El mar nuestro que no es
Otras islas, en su dinámica existencial, hacen suyo el mar y jamás lo obvian. En ellas, el mar es oportunidad continua y compañero especial, del que locales y visitantes están convidados a ser partícipes de su magia. Eso no ocurre con Puerto Rico, señala Carlos Díaz Olivo
1 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.