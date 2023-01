El médico en Puerto Rico es un empleado sin beneficios marginales

Por 37 años de mi vida, he tenido contrato con casi todas las aseguradoras de salud del país como cirujano de niños. Durante ese prolongado lapso he trabajado más de ocho horas diarias para recibir de las aseguradoras una compensación monetaria basada en una tarifa que ellas imponen. Nunca me han preguntado si esa tarifa, que se ha ido reduciendo con el tiempo, me satisface. Ese trabajo incluye sábados, domingos y días feriados. Si fuera empleado de cualquier otra compañía en la isla, con ese horario de trabajo y responsabilidad por ley federal recibiría beneficios marginales, pero eso no ha ocurrido.