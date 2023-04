El mensaje económico Pedro Pierluisi

El mensaje del gobernador Pedro Pierluisi sobre el estado del país recibió muchas críticas de la oposición partidista, como era de esperarse, pero también de grupos y personas que desean ver una agenda gubernamental más convincente en áreas como la seguridad, la educación, la energía eléctrica, la protección del medio ambiente, el combate de la corrupción y muchas otras. El mensaje se enfocó más en la economía que en esos otros problemas agudos y complejos, por lo que muchos críticos lo juzgaron incompleto y deficiente.

Al igual que en Estados Unidos, la próxima campaña electoral en Puerto Rico se perfila como una en la que tendrán mucho peso los temas de inflación, empleos y crecimiento, lo cual quizás explica por qué el gobernador pareció dar un informe económico más que uno sobre el estado del país. En la dimensión estrictamente económica, el mensaje tuvo tres componentes importantes: el estado actual de la economía, la marcha del programa de reconstrucción con fondos federales y el presupuesto para el próximo año fiscal.

En el primero de estos componentes, el gobernador aprovechó para destacar el desempeño favorable de la economía en los dos últimos años, lo cual favorece su campaña para la reelección. Ha habido buenos resultados en muchas áreas, a pesar del problema que representa la inflación. La economía ha crecido por dos años consecutivos, en contraste al período prolongado de contracción y estancamiento de los años previos al huracán María. La tasa de desempleo se ha mantenido por debajo de 10% por más de 24 meses y actualmente se ubica en 6%, algo que hubiera parecido inconcebible apenas tres o cuatro años atrás. Las ventas al detalle han crecido de manera notable y los ingresos de Hacienda superan por amplio margen a lo solían ser en los años que sirvieron de antesala a la quiebra del gobierno y la Ley Promesa.

La próxima campaña electoral en Puerto Rico se perfila como una en la que tendrán mucho peso los temas de la inflación, los empleos y el crecimiento económico, escribe Juan Lara. (Ramón “Tonito” Zayas)

Además de lo anterior, la manufactura no sólo se ha estabilizado, sino que ha estado en expansión, a pesar de que no han llegado nuevas empresas ni productos nuevos de gran escala, gracias en parte al esclarecimiento del estatus contributivo de las corporaciones foráneas y el crecimiento de la economía de Estados Unidos. También ha habido un cambio crítico de tendencia en el mercado de bienes raíces, que va regresando a la normalidad luego del colapso que sufrió a partir del año 2008, aunque actualmente se resiente por el aumento en las tasas de interés.

De seguro habrá mucho debate sobre cuánto de estos buenos resultados se le pueden atribuir a la gestión del gobernador y su equipo y cuánto se debe a la inyección de fondos federales para la reconstrucción y el alivio por la pandemia, pero no hay duda de que en este aspecto el gobernador tiene buenas cartas para para poner sobre la mesa.

En el segundo gran tema, el uso de los fondos federales, el gobernador se enfrenta a una percepción negativa que salió a relucir claramente en la Encuesta de El Nuevo Día. Pierluisi ha identificado correctamente que este es un tema clave para su futuro político. De hecho, en el plano económico es la encomienda más importante que la ha tocado como jefe del gobierno local. No es fácil movilizar esos fondos con la agilidad y la transparencia necesarias para optimizar el beneficio económico que podemos extraer de ellos, pero por eso mismo el reto constituye una prueba de la capacidad de liderato del gobierno. Es evidente que el gobernador también lo ve de ese modo.

El tema del presupuesto llegó hacia el final del mensaje, pero eso no debe restarle importancia. Una vez más, al igual en el año fiscal corriente, se propone un presupuesto de vacas gordas, con casi $13,000 millones en el fondo general solamente, más casi el doble de esa suma en fondos federales y otros fondos locales. Para ponerlo en perspectiva, basta recordar que antes de la quiebra el Fondo General no llegaba a captar ni siquiera $10,000 millones al año, y no se complementaba con una avalancha de recursos federales como en la actualidad. Estas vacas gordas no están garantizadas hacia el futuro, a menos que logremos viabilizar un crecimiento económico sostenido.