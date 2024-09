“Si no está roto, no lo dañes” dice la frase popular. Si funcionó en el 1991, ¿por qué no hacerlo de nuevo en el 2024? Por eso les anticipé a mis amigos que la campaña de miedo venía con fuerza en el 2024. ¿Funcionará? Es posible que así sea pero eso no elimina el deber de que cada uno diga su verdad. Han pasado ya 33 años de ese evento y Puerto Rico ha cambiado de muchas formas.