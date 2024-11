A horas de emitir los votos que definirán la vida y el porvenir de Puerto Rico, la conciencia nos obliga a enfrentarnos con el espejo. Mirémonos honestamente. ¿Me haré de la vista larga, nuevamente, ante la gigante y entreverada madeja de problemas que han generado la impericia, la indiferencia, la avaricia y la corrupción en el PNP y en el PPD? ¿Seguiré siendo, por no actuar, parte del problema que implica sostener un bipartidismo donde priman el interés personal de cada líder por encima del bien común y del bienestar colectivo? ¿Permitiré que sigan vendiendo nuestras riquezas naturales, nuestras playas, montes, nuestro patrimonio histórico y nuestra base de subsistencia a extranjeros que desean saciar su afán de lucro? ¿Seguiré quejándome de la pobre infraestructura de servicios básicos y seguiré pagando cada vez más, porque la gestión de estos se pasó a amigos del poder gobernante, con contratos leoninos? ¿Llegará el momento en que no pueda conseguir una cita médica, porque el sistema de salud expulsó a mis médicos y debieron emigrar? ¿Cuánto me costará la educación universitaria, si siguen estrangulando a la UPR? ¿Quién nos ayudará a mitigar y prevenir el daño que emana del calentamiento global y del cambio climático en una isla tan vulnerable?