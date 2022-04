El “Pacto de Paz” de Tatito Hernández y su efecto en el PNP

En los últimos días hemos escuchado de la división que hay en el Partido Popular Democrático (PPD). Ciertos alcaldes y legisladores han dicho que puede que no corran bajo la insignia de ese partido. Algunos alegan que la razón principal es que entienden que las posturas que su partido está asumiendo se asimilan demasiado a los postulados que el ala conservadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) apoya. Entre ellos está quien entiende que las posiciones no se pueden imponer y dice que si el partido sigue el rumbo que lleva, no correrá bajo esa insignia.