El paisaje y sus tumbas

Solo a un escritor de ciencia ficción se le podía ocurrir semejante sensiblería. Me refiero a eso que dijo el novelista Edgar Lawrence Doctorow cuando le hicieron la tonta pregunta de para qué sirve la ficción. No hay duda de que Doctorow hizo lo mejor -y lo peor- que pudo ante la pregunta: “Mire, es sencillo: -le dijo al periodista- las ficciones nos enseñan las leyes de la comunidad y distribuyen el sufrimiento”. No fue hasta que el gobernador Pedro Pierluisi decretó un estado de emergencia por los neumáticos usados que reconsideré la propuesta de Doctorow. Porque lo único que me pasó por la cabeza para prorratear el sufrimiento gubernamental, ante tanto cinismo de emergencia, fue pensar en el escritor Juan Rulfo, que trabajó en una empresa de neumáticos mientras escribía El llano en llamas.